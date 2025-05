Présidentielle : rencontre ce soir entre Kim Moon-soo et Han Duck-soo en vue d’une éventuelle candidature unique

Photo : YONHAP News

Le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP) à la prochaine présidentielle, Kim Moon-soo, et l’indépendant Han Duck-soo doivent se rencontrer ce mercredi à 18h pour discuter de l’unification éventuelle de leurs candidatures. Ce rendez-vous intervient alors que la formation conservatrice accroît sa pression sur l’ex-ministre du Travail afin d’accélérer le processus de sélection d’un candidat unique.Hier, en fin de journée, Kim a brusquement suspendu ses activités de pré-campagne dans le sud-ouest du pays, en protestant contre la pression exercée par son parti. Il n’a prévu aucun événement pour aujourd’hui, à l’exception de sa rencontre avec l’ancien Premier ministre. Ce dernier participera à une table ronde organisée par le Club des correspondants de la presse étrangère de Séoul (SFCC).Par ailleurs, le PPP mène aujourd’hui un sondage d’opinion auprès de ses membres pour savoir s’ils sont favorables ou non à une candidature unifiée. L’enquête se déroule entre 9h et 21h via un système de réponse automatisée (ARS) sur mobile. En parallèle, l’ex-parti présidentiel tient, pour le troisième jour consécutif, une réunion plénière de ses députés afin d’examiner ce même sujet.Du côté du Minjoo, Lee Jae-myung poursuit sa tournée d’écoute des électeurs. Il se rendra dans les provinces de Jeolla du Nord et de Chungcheong du Sud. A la veille de la Journée des parents, l’ancien chef du parti de centre-gauche devrait dévoiler des promesses électorales destinées à séduire les seniors, notamment des mesures visant à améliorer leur prise en charge.