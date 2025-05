Nucléaire : la justice tchèque bloque la signature du contrat avec KHNP

Photo : KBS News

Mardi, le tribunal régional de Brno, en République tchèque, a ordonné la suspension de la signature du contrat de construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires à la centrale de Dukovany par Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP), prévue aujourd’hui même. Pour rappel, en juillet 2024, un consortium sud-coréen dirigé par KHNP avait été désigné comme soumissionnaire prioritaire pour ce projet de 26 000 milliards de wons, soit l'équivalent de 16,5 milliards d'euros.La justice locale a pris cette décision en acceptant la demande d'injonction provisoire déposée par EDF. La société publique française, qui avait échoué à l'appel d'offres face à la compagnie sud-coréenne, avait porté plainte auprès de l'autorité tchèque de la concurrence. Sa requête ayant été rejetée, elle a ensuite saisi le tribunal administratif. Dans l’attente du jugement final, le tribunal de Brno a interdit la conclusion définitive du contrat.Cette décision place Séoul dans une position délicate, d’autant plus qu’une importante délégation gouvernementale et parlementaire sud-coréenne s’était rendue sur place pour la cérémonie de signature.De son côté, KHNP a exprimé ce mercredi ses regrets face à l'action de son concurrent, tout en réaffirmant que la procédure d’appel d’offres s’était déroulée de manière transparente et conforme aux lois en vigueur. L’électricien du pays du Matin clair a indiqué respecter la procédure judiciaire ainsi que l’ensemble des réglementations applicables. Avant d'ajouter qu’il coopérerait avec la partie tchèque afin de préserver sa qualification pour la conclusion définitive du contrat.