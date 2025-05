Défilé de la Victoire : Kim Ⅲ n’est pas attendu à Moscou

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un ne sera pas présent au défilé de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale, prévu le 9 mai à Moscou. L'armée nord-coréenne ne participera pas non plus à la cérémonie.Le Kremlin a cependant précisé que l'ambassadeur de Corée du Nord en Russie, Sin Hong-chul, représenterait son pays. Il a aussi évoqué une « rencontre intéressante » à venir, laissant entendre qu'un contact supplémentaire entre Pyongyang et Moscou pourrait avoir lieu.Certains ont spéculé sur la possibilité d'une rencontre entre les dirigeants de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord lors de l'événement, mais plusieurs éléments rendent la visite de Kim Ⅲ dans la capitale russe peu probable. Des tensions existent entre Pyongyang et Pékin, le dirigeant nord-coréen manque d'expérience en diplomatie multilatérale, et les difficultés logistiques pour se rendre de la capitale nord-coréenne à Moscou compliquent encore davantage les choses.