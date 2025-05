Onu : réunion du Conseil de sécurité sur la non-prolifération en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunit ce mercredi pour discuter de la non-prolifération en Corée du Nord. Cette réunion a été convoquée à la demande de sept pays, dont la Corée du Sud, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni.Les membres du Conseil devraient faire le point et discuter des mesures à prendre concernant la situation au nord du 38e parallèle, où les violations des résolutions de l’Onu et des sanctions se poursuivent, un an après la fin du mandat du panel d’experts du comité des sanctions contre le régime de Kim Jong-un. Pour rappel, en avril 2024, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, avait mis son veto au renouvellement de ce mandat, mettant ainsi un terme aux activités du groupe.Plusieurs gouvernements, dont Séoul, estiment qu’il s’agit d’une démarche préalable destinée à dissimuler la coopération militaire illicite Moscou- Pyongyang. Depuis la fin du mandat du panel, les deux alliés ont en effet conclu un accord de partenariat stratégique global, qui a conduit au déploiement de soldats nord-coréens dans la guerre en Ukraine.En octobre dernier, afin de remplacer le panel d’experts, une équipe multilatérale chargée de surveiller les sanctions onusiennes contre le Nord (MSMT) a été créée, avec la participation de onze pays, dont le Sud. Son premier rapport est attendu prochainement.