Kim Jong-un visite des usines de munitions pour promouvoir l'expansion de la puissance militaire

Photo : KBS News

Kim Jong-un a visité des usines de munitions pour évaluer la production de projectiles et la gestion de l'industrie mécanique. Il a encouragé les ouvriers à l'augmenter pour soutenir l'expansion de la puissance militaire du pays. C’est ce qu’a rapporté, ce matin, la KCNA.Selon l’agence officielle du pays communiste, le dirigeant s’est dit satisfait des progrès de modernisation de ces usines, soulignant que cette évolution avait permis une forte augmentation de la capacité de production. Celle d’obus a quadruplé par rapport aux niveaux moyens et presque doublé par rapport à l'année de production la plus élevée.L’homme fort de Pyongyang a également inspecté une usine de fabrication de machines, où il a discuté des objectifs de modernisation de l’établissement et du développement de l’industrie des machines du pays. Avant de souligner que l’usine devait devenir un modèle central dans ce secteur, en atteignant les objectifs à court terme définis dans le rapport stratégique sur le développement de l'industrie des machines, examiné lors de la 10e session plénière du 8e Comité central du Parti des travailleurs.Enfin, Kim III a exhorté l'usine à se concentrer sur la production de machines de plus en plus intelligentes, rapides, précises et multifonctionnelles, afin de renforcer les capacités industrielles dans les secteurs militaires et civils.