Corée-USA : entretien téléphonique entre les chefs de la diplomatie

Photo : KBS News

Mardi, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu par téléphone avec son homologue américain. Lors de cet entretien, Cho Tae-yul a souligné la nécessité de parvenir à une solution mutuellement bénéfique dans les discussions tarifaires bilatérales. Avant d’ajouter qu’il conviendrait de prendre suffisamment de temps, compte tenu du contexte sud-coréen marqué par l’échéance présidentielle. Il a également demandé à Marco Rubio de prendre en considération les spécificités de la Corée du Sud en tant que pays allié des Etats-Unis et partenaire de l’accord de libre-échange. Ce dernier a répondu favorablement à ces propos, affichant sa volonté de coopérer.Pour rappel, lors d’une conférence de presse marquant les 100 jours de Donald Trump à la Maison Blanche, l’administration américaine avait affirmé que Séoul et Tokyo souhaitaient accélérer leurs négociations tarifaires avec Washington en amont de leurs échéances électorales respectives. Une déclaration démentie par Séoul, qui préfère laisser le soin de conclure les pourparlers au prochain gouvernement, qui sera constitué après la présidentielle anticipée du 3 juin.Le chef de la diplomatie du pays du Matin clair a par ailleurs sollicité le soutien de son interlocuteur pour qu’un échange téléphonique entre Trump et le futur dirigeant sud-coréen soit organisé rapidement après le scrutin. Le secrétaire d’Etat a alors insisté sur l’importance accordée par le président américain à l’alliance bilatérale, avant de déclarer que Washington œuvrera pour sa consolidation.Cet appel téléphonique a été organisé en réponse aux besoins de communication entre les deux alliés, dans un contexte de changement politique. En Corée du Sud, le vice-Premier ministre aux Affaires sociales, Lee Ju-ho, a récemment pris le relais de l’intérim présidentiel, tandis qu’aux Etats-Unis, le conseiller à la sécurité nationale, Michael Waltz, a été limogé.