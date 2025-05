Les sud-Coréens de 20 à 40 ans privilégient le travail au mariage et aux enfants

Photo : KBS News

D’après une enquête commandée par le Comité présidentiel pour la cohésion nationale, les sud-Coréens âgées de 20 à 40 ans accordent davantage d’importance à leur travail qu’au mariage ou à la parentalité. Le sondage a été réalisé en ligne du 31 janvier au 14 février 2025 auprès de 2 690 personnes âgées de 25 à 44 ans.Selon les résultats, 38,1 % des répondants considéraient leur carrière profesionnelle comme la priorité absolue. La vie personnelle, comprenant les loisirs et l'épanouissement personnel, arrivait en deuxième position (23,1 %), suivie des relations amoureuses et du mariage (22 %), et enfin des enfants (16,8 %).Tous les groupes, quel que soit leur âge ou sexe, ont désigné le travail comme la priorité numéro un. L’importance des enfants est restée la plus faible, à l’exception des femmes dans la quarantaine.Concernant la nécessité de la participation des femmes au marché du travail, environ 80 % des femmes et près de 70 % des hommes ont exprimé leur accord. En revanche, quand il s'agissait de savoir si l’activité professionnelle de la mère avait un impact négatif sur les enfants, aussi bien les hommes que les femmes ont largement rejeté cette idée.En ce qui concerne la participation des hommes aux tâches ménagères et aux responsabilités parentales, environ 70 % des hommes et 80 % des femmes ont exprimé leur soutien. En particulier, dans les foyers où les deux parents travaillent, les pères prennent une part considérable dans les tâches ménagères et les soins.Enfin, sur le sujet de l'inégalité des sexes dans les domaines du travail, des tâches ménagères et des soins, les répondants ont jugé que l’interruption de carrière des femmes en raison de la grossesse, de l’éducation des enfants et des soins était le problème le plus grave (80,2 %).