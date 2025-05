Corée-USA : Séoul souligne les avantages des importations de médicaments sud-coréens

Photo : YONHAP News

Le 4 mai dernier, Séoul a soumis un avis officiel à l'administration américaine, affirmant que les importations de médicaments fabriqués en Corée du Sud par les Etats-Unis contribuent à la stabilité des chaînes d'approvisionnement et à l'accès des patients aux soins.Selon l'annonce faite mardi par le ministère de la Santé et celui de l'Industrie et du Commerce, il s’agit d’une réponse à l'enquête lancée par Washington visant à évaluer l'impact des importations de produits pharmaceutiques sur la sécurité nationale. Dans ce document, des arguments sont présentés afin de s'opposer à une éventuelle imposition de droits de douane sur les médicaments fabriqués au pays du Matin clair.L’exécutif a souligné que le commerce pharmaceutique entre les deux nations s'inscrit dans le cadre d’une coopération bilatérale stratégique fondée sur la confiance mutuelle. Par ailleurs, le fait que les USA soient le principal importateur de médicaments « made in Korea », malgré la différence de taille entre leurs marchés respectifs, illustre les liens bilatéraux étroits dans les domaines de l’économie et de la santé.Séoul a également mis en avant le rôle des organisations sud-coréennes de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), qui soutiennent la diversification de la production des entreprises pharmaceutiques américaines, permettant ainsi de réduire les risques liés à l'approvisionnement. Une telle collaboration a notamment joué un rôle crucial durant la pandémie de COVID-19, contribuant à la sécurité nationale.Le gouvernement sud-coréen a proposé à Washington de renforcer leur coopération pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels, stimuler l’innovation et bâtir des chaînes d’approvisionnement fondées sur la confiance réciproque, dans le but de maximiser les intérêts communs.Le ministre de la Santé, Cho Kyoo-hong, a déclaré qu’il prévoyait de renforcer la réponse interministérielle afin de limiter les répercussions sur le secteur de la bio-santé, y compris les produits pharmaceutiques. Mais également de participer activement aux négociations commerciales, tout en envisageant des mesures de soutien à l'industrie nationale.