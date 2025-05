Gold banking : niveau record de 11 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le solde des comptes bancaires en or a franchi pour la première fois le seuil des 11 000 milliards de wons, ou environ 8,15 milliards d'euros. Cette popularité du produit « gold banking » s'explique par la hausse significative du prix du métal précieux, un actif refuge, dans un contexte d'incertitudes économiques tant nationales qu'internationales.À la fin du mois d'avril, les soldes des comptes « gold banking » de KB Kookmin Bank, Shinhan Bank et Woori Bank s'élevaient à 11 025 milliards de wons. Soit une augmentation de 760 milliards de wons sur un mois et un chiffre multiplié par 1,8 sur un an. Ce montant restait entre 500 et 600 milliards de wons de 2023 jusqu'au premier semestre de l'année dernière, avant d’atteindre pour la première fois 1 000 milliards de wons en mars dernier.D'après la Bourse de Corée (KRX), le 2 mai, l'or de 1 kg a été échangé à 148 270 wons, soit environ 107,6 euros, marquant une hausse de 16,3 % par rapport à la fin de l'année dernière. Le prix international de l'or a également dépassé pour la première fois les 3 500 dollars l'once le 22 avril dernier.La pénurie de lingots d'or se poursuit, mais les ventes restent constantes. Celles des cinq grandes banques sud-coréennes ont atteint 34,87 milliards de wons le mois dernier, soit 3,9 fois le montant enregistré en avril 2024.