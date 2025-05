Affaire Lee Jae-myung : la Cour d’appel reporte l’audience du nouveau procès

Photo : YONHAP News

La Haute Cour de Séoul a reporté, ce mercredi, la première audience du nouveau procès de Lee Jae-myung, initialement prévue le 15 mai. Celle-ci aura désormais lieu le 18 juin à 10h, après l’élection présidentielle. Le candidat du Minjoo au scrutin du 3 juin est poursuivi pour violation présumée de la loi sur les élections aux fonctions publiques.Lee avait été inculpé pour avoir tenu des propos mensongers lors de la campagne présidentielle de 2022. Condamné en première instance à un an de prison avec sursis, il avait ensuite été acquitté par la Cour d’appel. Mais jeudi dernier, la Cour suprême a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant la Haute Cour de Séoul, qui avait aussitôt fixé une nouvelle audience au 15 mai, soit avant la présidentielle anticipée. Ces décisions ont été vivement critiquées par le parti de centre-gauche, qui les a qualifiées d’« ingérence de la justice dans le processus électoral ».Pour justifier le report de l'audience, la juridiction a invoqué la nécessité de garantir à l’accusé des opportunités équitables de campagne électorale et d’écarter tout soupçon de partialité à l’encontre de la justice. Elle a également souligné que les procès sont menés de manière indépendante et impartiale, conformément à la Constitution et aux lois, à l’abri de toute influence ou intervention.Dans un communiqué écrit, le Minjoo a qualifié ce report de décision raisonnable. Avant d’ajouter que désormais les conditions minimums pour une élection impartiale sont acquises.