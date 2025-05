Corée-USA : une réunion ministérielle prévue la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

La semaine prochaine, Séoul et Washington doivent mener une réunion ministérielle en marge de la visite du représentant américain au Commerce (USTR), Jamieson Greer, en Corée du Sud. Ce matin, le président de la République par intérim a annoncé que des discussions bilatérales de rang ministériel et des négociations techniques supplémentaires auraient lieu lors de la réunion des ministres du Commerce et des échanges de l'APEC, prévue les 15 et 16 mai sur l'île de Jeju.Lee Ju-ho a précisé que l’exécutif se concentrerait sur la compréhension des priorités de l'administration américaine, tout en veillant à ce que le prochain gouvernement puisse poursuivre les négociations de manière fluide. Et d’ajouter qu'il communiquerait de manière transparente et responsable avec l'Assemblée nationale et les citoyens, en menant des négociations sérieuses, dans le respect de l'intérêt national.Le ministre délégué au Commerce extérieur, Cheong In-kyo, sera présent à la réunion, mais il est possible que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, Ahn Duk-geun, s’entretienne également avec le représentant américain.