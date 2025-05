SK Telecom : Chey Tae-won présente ses excuses

Photo : YONHAP News

Le président du groupe SK a présenté ce mercredi ses excuses concernant le piratage des cartes SIM de SK Telecom (SKT). Lors d'un briefing organisé au siège de l’opérateur de télécommunication à Séoul, il a exprimé des regrets sincères et s'est engagé à faire tout son possible pour résoudre le problème, en assurant qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux préjudices pour les clients.Chey Tae-won a précisé qu'il se concentrerait sur l'identification des causes de l'incident. Il a promis de collaborer activement avec les enquêtes gouvernementales pour en clarifier les raisons et a annoncé la création d'un comité d'innovation en matière de sécurité au sein de l'entreprise, ainsi que l'augmentation des investissements dans le domaine.Cependant, concernant la controverse sur la collecte de frais de résiliation de contrat auprès des utilisateurs souhaitant annuler leurs services à la suite de la cyberattaque, Chey a indiqué que cette question nécessitait un examen juridique en plus d'une considération équitable. Avant d’ajouter que le conseil d'administration en discuterait prochainement.SKT a indiqué que, jusqu'à aujourd’hui, presque tous ses abonnés, soit 24,11 millions de personnes, se sont inscrits au service de protection de carte SIM. De plus, 1,07 million d'abonnés ont déjà procédé au remplacement de leur carte.