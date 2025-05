Qualité de vie : la Corée du Sud recule au 20e rang du classement mondial

Photo : YONHAP News

En 2023, la Corée du Sud a perdu une place dans le classement mondial de l'Indice de Développement Humain (IDH). Elle se trouve désormais en 20e position parmi 193 pays et régions.Selon le rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), publié hier, le pays du Matin clair a enregistré un score de 0,937, soit une légère amélioration par rapport à l’année précédente, mais insuffisante pour maintenir son rang.L'IDH repose sur quatre critères objectifs : l'espérance de vie, la durée d'éducation attendue, la durée moyenne d'éducation et le revenu national brut (RNB) par habitant. En 2023, les sud-Coréens vivaient en moyenne 84,33 ans. Alors qu’ils étaient censés recevoir 16,62 années d'éducation, ils en recevaient en réalité 12,72. Quant au RNB par habitant, il s'élevait à 49 726 dollars.L'Islande figure en tête du classement, suivie de la Norvège, de la Suisse, du Danemark, de l'Allemagne et de la Suède.