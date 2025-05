Rougeole : Séoul met en garde contre une recrudescence mondiale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud appelle à la vigilance face à la rougeole après un séjour à l’étranger. Au 3 mai, l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a signalé 52 cas dans le pays, soit 1,3 fois plus qu’à la même période l’an dernier.Près de 70 % d’entre eux sont liés à des infections contractées à l’étranger, puis confirmées après le retour sur le territoire sud-coréen. Trente-trois cas viennent du Vietnam, tandis que les autres ont été rapportés d’Ouzbékistan, de Thaïlande et d’Italie. Ils ont entraîné 16 transmissions secondaires, principalement en milieu familial ou dans des établissements de santé. La majorité des patients (73,1 %) sont des adultes, et dans plus de six cas sur dix, les personnes touchées n’étaient pas vaccinées ou ignoraient leur statut vaccinal.Selon les autorités sanitaires, cette hausse s’explique par la résurgence mondiale de la rougeole et la poursuite de l’épidémie dans certaines destinations touristiques prisées, notamment en Asie du Sud-Est.