Taux de change won-dollar : sous les 1 400 wons, en raison des négociations Washington-Pékin

Photo : YONHAP News

Dans l’attente des négociations tarifaires Washington-Pékin, qui doivent avoir lieu cette semaine, et de la prochaine réunion de la Fed, le taux de change won-dollar est passé sous la barre des 1 400 wons ce mercredi. En cours de séance, il est tombé à 1 379,70 wons pour un dollar américain. Il s’agissait du montant le plus bas depuis six mois ainsi que d’un retour au niveau d’avant la loi martiale en Corée du Sud et de l’élection de Donald Trump.Finalement, à la clôture des transactions, à 15h30, le billet vert s’achète 1 398,00 wons (-7,30 wons).De leur côté, les indices de la Bourse de Séoul ne profitent pas pleinement de ce contexte en enregistrant une légère hausse. Le KOSPI, celui de référence, augmente de 0,55 % par rapport à vendredi pour atteindre 2 573,80 points. Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, progresse de 0,13 % et affiche 722,81 points. La Bourse était fermée en raison du weekend prolongé consécutif à la Journée des enfants et à l’anniversaire de Bouddha.