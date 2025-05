Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, le 8 mai est un jour particulier puisqu’il s’agit de la Fête des parents. Pour l’occasion, le beau temps est au rendez-vous avec un ciel dégagé toute la journée sur l’ensemble du territoire.De leur côté, les températures de ce jeudi connaîtront une grande amplitude de valeur et avoisineront les 25°C dans de nombreuses villes cet après-midi. Ce matin, il fait 10°C à Séoul et Gwangju, 11°C à Daejeon et Jeonju, 13°C à Daegu ainsi que 14°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 25°C dans la capitale, à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 24°C à Daegu ainsi que 20°C à Busan.