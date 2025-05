Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré ce matin des missiles balistiques vers la mer de l’Est, située entre la péninsule et le Japon.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté, vers 8h10, plusieurs projectiles présumés être des missiles balistiques à courte portée. Ils ont été tirés depuis les environs de Wonsan, sur la côte est du territoire nord-coréen.Il s’agit de la première démonstration de force de Pyongyang en près de deux mois et de la deuxième après le retour de Donald Trump à la Maison blanche, en janvier.L’armée sud-coréenne a assuré avoir renforcé la surveillance et la vigilance en préparation de nouveaux lancements. Elle partage également des informations sur ces tirs avec les Etats-Unis et le Japon.