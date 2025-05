Affaire du chaman Geonjin : le Parquet enquête sur une affaire de corruption impliquant Kim Keon-hee

Photo : YONHAP News

L’enquête du Parquet sur l'affaire de violation de la loi anti-corruption concernant le chaman Jeon Seong-bae, plus connu sous le pseudonyme Geonjin, continue.Les procureurs soupçonnent qu’un haut cadre de la secte Moon, dénommé Yoon, aurait tenté de faire du lobbying en lien avec le projet de développement du site du Mékong au Cambodge. Pour cela, il aurait transmis à Kim Keon-hee, l'épouse de l’ancien président destitué Yoon Suk Yeol, des compléments alimentaires par l’intermédiaire de Jeon.Le ministère public a obtenu des échanges écrits entre le cadre de la secte et le chaman qui appuient ce soupçon. Toutefois, ce dernier a déclaré, lors de son interrogatoire, que ces messages étaient faux. Avant d’ajouter qu’il n’avait pas remis de cadeaux, tels qu’un collier en diamants et un sac à main de luxe, à la Première dame. En raison des divergences entre les déclarations des deux hommes, les procureurs envisagent un interrogatoire contradictoire.Par ailleurs, pour vérifier si des biens ont effectivement été remis, le Parquet a procédé à l’analyse numérique du téléphone portable de l’assistant personnel de Kim, saisi lors d’une précédente perquisition.