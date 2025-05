Défilé de la Victoire : l’ambassadeur sud-coréen pourrait ne pas y assister

Photo : YONHAP News

L’ambassade de Corée du Sud à Moscou a reçu hier une lettre d’invitation officielle aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire alliée face à l’Allemagne nazie. Toutefois, Séoul réfléchit à boycotter l’événement.A en croire un responsable du ministère des Affaires étrangères, la présence de l’ambassadeur, Lee Do-hoon, doit être décidée, en tenant compte de plusieurs facteurs. Pour le moment, son absence semble être privilégiée, la Russie et l’Ukraine étant toujours en guerre, et les sanctions internationales contre Moscou maintenues. De plus, les technologies militaires russes transférées à Pyongyang en contrepartie du déploiement de ses soldats à Koursk continuent de menacer la sécurité nationale. Néanmoins, en parallèle, il est nécessaire de ménager les relations avec Vladimir Poutine. D’où la difficulté de prendre une décision finale.Depuis 2022, la Russie n’a pas invité à son défilé du 9 mai les chefs des missions diplomatiques des nations qu’elle juge « inamicales », dont la Corée du Sud. Mais cette année, elle a convié ceux de tous les Etats basés dans sa capitale.Pour rappel, en 2005, le président sud-coréen de l’époque, Roh Moo-hyun avait assisté aux cérémonies du 60e anniversaire. Dix ans plus tard, la présidente sud-coréenne, Park Geun-hye invitée aux célébrations, y avait envoyé un député de son parti à sa place.