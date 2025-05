Guerre de Corée : reconstitution du visage d’un soldat tombé

Photo : YONHAP News

A l'occasion de la Journée des parents, le ministère de la Défense a offert le portrait funéraire reconstitué d’un héros de la guerre de Corée à sa famille.Aujourd’hui, l’Agence pour la récupération et l’identification des soldats morts au combat du ministère et le Service national de médecine légale (NFS) ont présenté le premier cas de reconstitution faciale de soldats tombés pendant la guerre. Il s'agit de Song Yeong-hwan, appartenant à la 9e division, dont les restes avaient été découverts en 2013. Il s’était enrôlé en décembre 1950 et était tombé au combat le 17 mars 1951, lors de la bataille de Jeongseon dans la province de Gangwon. Une médaille du mérite militaire lui avait été décernée à titre posthume.A partir de son crâne et d'autres restes, un portrait standard en 2D a été réalisé et remis à sa fille unique, Song Jae-suk, âgée de 76 ans. Ainsi, elle a pu, pour la première fois de sa vie, déposer un œillet devant le portrait de son père.Le ministère prévoit de poursuivre ses travaux d’identification des restes et de reconstitution faciale de militaires morts durant la guerre.