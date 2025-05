Pyongyang tire plusieurs missiles balistiques de portée maximale de 800 km

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré, ce jeudi matin, plusieurs missiles balistiques de types différents en direction de la mer de l’Est, séparant la péninsule du Japon.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté, vers 8h10, plusieurs projectiles présumés être des missiles balistiques à courte portée, lancés depuis la région de Wonsan, sur la côte est du territoire nord-coréen. Avant de préciser que Pyongyang a poursuivi les tirs jusqu’à 9h20 et que les engins se sont abîmés en mer après avoir parcouru au maximum 800 km.Les renseignements sud-coréen et américain ont expliqué avoir détecté à l’avance et surveillé les signes de préparatifs de tirs, et les avoir immédiatement suivis.De son côté, l’armée du Sud a dénoncé un acte de provocation flagrant menaçant sérieusement la paix et la stabilité dans la péninsule. Avant d’assurer avoir renforcé la surveillance et la vigilance en préparation de nouvelles bravades et partagé des informations sur ces lancements avec les Etats-Unis et le Japon. Elle procède également à des analyses détaillées des caractéristiques des missiles.Le Conseil de sécurité nationale (NSC) s’est réuni d’urgence pour discuter de la réponse à donner. A cette occasion, il a reconfirmé scruter de très près le mouvement au nord du 38e parallèle et rester sur le qui-vive pour pouvoir réagir à toute nouvelle éventualité.C’est le quatrième tir de missiles balistiques par le Nord depuis le début de l’année, les trois précédents ayant eu lieu le 6 et le 14 janvier, ainsi que le 10 mars.