Corée-UE : nouvelle réunion du comité mixte à Bruxelles

Photo : YONHAP News

Hier à Bruxelles, la Corée du Sud et l’Union européenne ont tenu la 21e réunion de leur comité mixe. L’occasion pour elles de promettre le renforcement de leur coopération en matière de sécurité économique face à la crise complexe globale.Concrètement, les deux parties ont affiché leur convergence de vues sur l’importance d’une telle collaboration bilatérale dans un contexte où les chaînes d’approvisionnement mondiales deviennent de plus en plus instables et les risques géopolitiques s’accroissent. Elles ont d’emblée décidé de travailler en plus étroite coopération, plus particulièrement pour garantir l’approvisionnement en minerais essentiels. Et ce à travers différents dispositifs consultatifs comme le Partenariat pour la sécurité des minéraux (MSP).Séoul a également exhorté l’UE à garantir une concurrence impartiale aux entreprises sud-coréennes, lorsqu’elle applique des mesures de sauvegarde sur les importations d'acier ou encore le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF).Le 1er avril, la Commission européenne a commencé à réduire les importations d'acier d’environ 15 % face aux droits de douanes américains. Ce qui aurait un impact négatif sur les exportations du pays du Matin clair.