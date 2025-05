Présidentielle : Lee Jae-myung exhorte les entreprises à devenir un moteur de croissance

Photo : YONHAP News

Libéré du risque judiciaire grâce au report de son procès en appel au 18 juin, Lee Jae-myung a participé ce matin à une réunion avec les cinq principales fédérations économiques de Corée du Sud. Parmi elles, la Chambre de commerce et d'industrie de Corée (KCCI), représentée par son président Chey Tae-won.Lors de cette rencontre, le candidat du Minjoo a déclaré que l’époque où le gouvernement dirigeait l’économie et l’industrie était révolue, soulignant que son rôle revenait désormais à soutenir le secteur privé. Et d’exhorter les entreprises à devenir des pionniers qui créent un moteur de croissance, plutôt que de simples suiveurs.A l’occasion de la Journée des parents, Lee a dévoilé ses engagements pour améliorer la qualité de vie des seniors. Il a notamment promis d’instaurer un système de prise en charge publique pour les soins aux personnes âgées, et d’atténuer progressivement les abattements appliqués aux couples sur l'allocation de base.De son côté, le Minjoo, a salué le report de l’audience de son ex-dirigeant, et a appelé à repousser également à après la présidentielle les autres procès restants. Concernant la Cour suprême, qui a annulé l’acquittement de son candidat, le parti de centre-gauche a déclaré que la démission de son patron, Cho Hee-dae, était le seul moyen pour rétablir la confiance dans le système judiciaire. Il prévoit de déposer une proposition de loi visant à lancer une enquête spéciale sur lui afin d’éclaircir les soupçons d’ingérence dans le scrutin.