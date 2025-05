KDI : la croissance potentielle n’atteindrait que 0,1 % dans les années 2040

Photo : YONHAP News

Le Korea Developement Institute (KDI) affiche son pessimisme quant à l’avenir de l’économie nationale. En effet, il estime désormais une croissance potentielle de 1,5 % entre 2025 et 2030, 0,4 point de moins que son estimation de 2022. Le think tank a également révisé à la baisse ses prévisions pour les années 2030 et 2040, en tablant respectivement sur 0,7 et 0,1 %, contre 1,3 et 0,7 %, attendus en 2022.Selon l’institut financé par l’Etat, le changement de la structure démographique est le premier responsable de ce recul. Le nombre d’actifs diminuerait sous l’effet du déclin et du vieillissement de la population, au point que le taux de contribution du travail à la croissance deviendrait négatif dans cinq ans. De plus, ce scénario repose sur une hypothèse, selon laquelle la performance moyenne de ces dix dernières années continue.Afin de doper la croissance, le KDI a mis en avant la nécessité de réformer rapidement la structure économique et d’innover aussi sa gestion. Et de préparer des mesures visant à remédier aux pénuries de main-d’œuvre. Il peut s’agir, par exemple, de la conciliation famille-travail ou de la relance des activités économiques des seniors.