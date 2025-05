Affaire Chae : le CIO perquisitionne le cabinet présidentiel et le Bureau de la sécurité nationale

Photo : YONHAP News

Le Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) a mené des perquisitions au cabinet présidentiel et au Bureau de la sécurité nationale. Avec pour objectif d’éclaircir l'ingérence présumée dans l'enquête sur le décès d’un soldat du Corps des marines.Le CIO cherche notamment à recueillir des documents qui confirment les allégations selon lesquelles l'ancien président Yoon Suk Yeol, furieux des résultats des investigations, aurait exercé des pressions.Les faits remontent à juillet 2023, lorsque le caporal Chae est décédé, emporté par le courant, alors qu’il participait à des opérations de recherche des personnes portées disparues après de fortes pluies. L'unité d'enquête de l'armée a désigné huit personnes, dont l'ancien général de division Im Seong-geun, comme responsable de cette affaire, et comptait transmettre le dossier à la Police. Cependant, le ministre de la Défense de l'époque, Lee Jong-seop, qui avait initialement approuvé cette décision, l'a subitement annulée le lendemain.Dans le mandat de perquisition, le chef de l’Etat déchu et Lee Jong-seop sont mentionnés comme suspects d'abus de pouvoir. L’enquête ayant été relancée récemment, le CIO prévoit de convoquer à nouveau Im afin de procéder à une analyse de son téléphone portable.