Nucléaire : Prague s'engage à conclure le contrat dès que le litige judiciaire sera réglé

Photo : YONHAP News

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie est finalement rentré en Corée du Sud les mains vides. Il s’était envolé pour la République tchèque afin de célébrer la signature du contrat de construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires par Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) à la centrale de Dukovany. Mais ce projet a été entravé par la décision du tribunal régional de Brno à la suite de la demande d'injonction provisoire déposée par EDF.Lors d’une conférence de presse, Ahn Duk-geun a déclaré que malgré les circonstances imprévues, les deux pays surmonteraient ensemble ces défis, et que leur confiance mutuelle deviendrait plus solide.Prague a présenté ses excuses pour cette affaire et a annoncé son intention de faire appel de la décision de la justice, qui interdit la conclusion du contrat jusqu'au jugement définitif. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a déclaré que les préparatifs du projet sont en cours avec les partenaires sud-coréens et qu’il s’efforcerait de le concrétiser le plus rapidement possible.Toutefois, hier, les deux parties sont convenues hier de renforcer leur coopération dans les secteurs de pointe tels que le nucléaire, les véhicules du futur et la robotique. A cette occasion 14 accords et protocoles d'entente ont été paraphés.Le gouvernement tchèque a approuvé la conclusion du contrat dès que la question judiciaire sera résolue. Cependant, des risques juridiques pourraient se répéter, et la durée de la procédure reste incertaine.