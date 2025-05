Tirs de missiles nord-coréens : Séoul, Washington et Tokyo promettent le maintien de leur coopération

Photo : KBS News

Après les tirs de missiles balistiques à courte portée de la Corée du Nord, ce matin, sa voisine du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont partagé leur évaluation, puis discuté des meilleurs moyens de travailler main dans la main. Et ce lors d’un échange téléphonique entre leurs négociateurs nucléaires.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, les trois partenaires ont alors réaffirmé que les lancements de ces engins balistiques constituent une violation de plusieurs résolutions onusiennes, et qu’ils menacent sérieusement la paix et la stabilité sur la péninsule comme dans le monde.Washington et ses deux principaux alliés asiatiques ont promis d’observer de près de nouvelles provocations potentielles de l’Etat communiste. Et de maintenir leur étroite collaboration afin de réagir avec fermeté à ses bravades et menaces, en se basant sur l’alliance solide Séoul-Washington ainsi que sur leur coopération sécuritaire à trois avec Tokyo.