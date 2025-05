Le télescope spatial SPHEREx débute ses missions d'observation

Photo : YONHAP News

Le télescope spatial SPHEREx a officiellement commencé ses observations. Développé conjointement par la NASA et l'Institut sud-coréen d'astronomie et de sciences spatiales (KASI), il a été lancé le 12 mars. Depuis le 2 mai, il tourne autour de la Terre en orbite polaire à une fréquence de 14,5 révolutions par jour, générant ainsi 3 600 images quotidiennement.Au cours des deux prochaines années, il cartographiera l'ensemble du ciel en 102 couleurs différentes, créant une carte spatiale en 3D tous les six mois. Le KASI a publié les données d'observation obtenues lors des opérations initiales, concernant une nébuleuse située à proximité du Grand Nuage de Magellan.Les longueurs d'onde infrarouges observées par SPHEREx étant invisibles à l'œil humain, elles ont été représentées en couleurs du spectre visible. Les longueurs d'onde plus courtes apparaissent en violet et en bleu, et les longues en jaune et rouge.L'observation du ciel de cette manière permet de révéler des matériaux et des structures qui ne sont visibles qu'à certaines longueurs d'onde, offrant ainsi une compréhension plus approfondie des objets célestes.Les chercheurs prévoient d'utiliser cet engin pour mener des missions scientifiques majeures, telles que l'étude des origines de l'univers, la formation et l'évolution des galaxies, ainsi que l'analyse des glaces cosmiques en lien avec l’apparition de la vie.