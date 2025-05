Photo : YONHAP News

La pluie s’invite en Corée du Sud à la veille du week-end. Depuis ce matin, des gouttes tombent sur l’ensemble du territoire. Une tendance qui se poursuivra toute la journée.Cette perturbation permet de faire descendre le thermomètre. Ce matin, il fait 16°C à Séoul, 13°C à Daejeon et Jeonju, 12°C à Daegu ainsi que 15°C à Gwangju et Busan. Cet après-midi, il est attendu 16°C dans la capitale, 18°C à Daejeon, Busan et Daegu ainsi que 19°C à Jeonju et Gwangju.Mais bonne nouvelle pour les sud-Coréens. La pluie devrait s’arrêter samedi matin et le soleil revenir dimanche ce qui augmentera les températures.