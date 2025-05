Kim Jong-un supervise un exercice d’artillerie et de missiles

Photo : YONHAP News

Hier, le dirigeant nord-coréen a assisté à un exercice conjoint de tirs à longue portée de systèmes d’artillerie et de missiles. C’est ce qu’a rapporté, ce matin, la KCNA.Selon l’agence de presse officielle du pays communiste, à cette occasion, Kim Jong-un a présenté des tâches importantes visant à renforcer la fiabilité opérationnelle des systèmes d’armes nucléaires tactiques et à élargir leur champ d’action. Il a également souligné l’importance d’améliorer les capacités et l’efficacité des frappes de précision à longue portée, tout en insistant sur le renforcement qualitatif de l’artillerie.Le média d’Etat a précisé que des lance-roquettes multiples de 600 mm et des missiles balistiques tactiques de type « Hwasong-11 Ga » ont été mobilisés. Avant d’ajouter que la fiabilité du système intégré de gestion des armes nucléaires, appelé « déclencheur nucléaire », a été vérifiée.Lors de cette inspection, Kim III était accompagné par des cadres du Comité central du Parti des travailleurs, dont Pak Jong-chon et Jo Chun-ryong, par le directeur du Bureau général des missiles de la Corée du Nord, Jang Chang-ha, et par le directeur de l'Académie des sciences de défense de la Corée du Nord, Kim Yong-hwan.