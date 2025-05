Xi Jinping et Vladimir Poutine appellent à la suspension des sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

En visite d’Etat en Russie depuis mercredi pour les célébrations du 80e anniversaire de la victoire de l’Union soviétique et de ses alliés sur l'Allemagne nazie, le président chinois a été reçu hier au Kremlin par son homologue russe. Selon l’agence locale TASS, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont discuté de la Corée du Nord, de l’Ukraine et des Etats-Unis, entre autres.Puis, les deux dirigeants ont signé une déclaration commune appelant notamment à la suspension des sanctions internationales contre Pyongyang et à une solution diplomatique de la question de la péninsule coréenne.Sur la question ukrainienne, Xi et Poutine ont souligné la nécessité d’en éliminer la cause principale à long terme, tout en manifestant leur soutien aux efforts pour la paix. A propos de la guerre tarifaire lancée par Donald Trump, ils ont affiché leur entente pour lutter avec fermeté contre « l'unilatéralisme et le harcèlement hégémonique » américains.Ce vendredi, les deux leaders doivent assister au défilé militaire du 9 mai, sur la place Rouge à Moscou, aux côtés des dirigeants d’une vingtaine de pays. Pour la Corée du Nord, son ambassadeur en Russie, Sin Hong-chul, sera présent.