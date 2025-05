L'UE condamne le tir de missiles balistiques par Pyongyang

Photo : YONHAP News

L'Union européenne a fermement condamné le tir de missiles balistiques effectué jeudi par la Corée du Nord. Son porte-parole chargé des affaires étrangères et de la sécurité, Anwar El-Anouani, a déclaré sur le réseau social X que cela constituait une menace pour la sécurité et la stabilité de la péninsule coréenne. Il a également souligné qu’il s’agissait d’une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Avant d’ajouter que Bruxelles réitérait son appel à Pyongyang pour qu’il cesse ses actions qui accentuent la tension et revienne à la voie diplomatique.Pour rappel, le royaume ermite avait tiré, hier matin, entre 8h10 et 9h20, plusieurs types de missiles balistiques à courte portée depuis la région de Wonsan vers la mer de l’Est qui sépare les deux Corées et le Japon.