Présidentielle : un conseiller de Lee Jae-myung rencontre de hauts responsables américains

Photo : YONHAP News

Le chef du groupe de travail du Minjoo sur le commerce et la sécurité, Kim Hyun-chong, a rencontré de hauts responsables américains à Washington. L'objectif de ces échanges était de faire part de la position de Lee Jae-myung sur plusieurs sujets.Hier, devant la Maison Blanche, Kim a fait savoir à la KBS qu’il avait indiqué à ces interlocuteurs qu’un délai supplémentaire était nécessaire concernant les négociations commerciales. Avant de souligner que la question des droits de douane sur les pièces automobiles devait être résolue à un niveau acceptable.Celui qui est le conseiller diplomatique et de sécurité du candidat à la prochaine présidentielle, a également insisté sur l'importance de l'alliance sud-coréano-américaine, ainsi que la nécessité de renforcer la coopération Séoul-Washington-Tokyo. Il a précisé que Lee mettait particulièrement l'accent sur la poursuite de cette coopération trilatérale et sur le renforcement de la collaboration avec le Japon.Selon Kim, la question nord-coréenne a également été abordée, et les Etats-Unis ont condamné le dernier lancement de missiles balistiques à courte portée par la Corée du Nord. Il a estimé cette rencontre comme une opportunité d’expliquer la politique étrangère et de sécurité de son parti, et d’approfondir la compréhension mutuelle.