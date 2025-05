Balance courante : excédent pour le 23e mois consécutif

Photo : YONHAP News

La balance courante sud-coréenne s’est maintenue en excédent pour le 23e mois consécutif en mars. Selon les statistiques provisoires, publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), elle s’est élevée à 9,14 milliards de dollars. Il s’agit d’une augmentation par rapport au mois précédent ainsi qu’à la même période de l’année dernière.Les exportations ont atteint 59,31 milliards de dollars, en hausse de 2,2 % par rapport à il y a 12 mois. Cette croissance est principalement due au rebond des expéditions de semi-conducteurs après un mois de baisse, ainsi qu’à la hausse de celles d’ordinateurs. Par région, elles ont augmenté vers l’Asie du Sud-Est et l’Union européenne, tandis qu’elles ont diminué vers la Chine.Les importations ont enregistré une hausse de 2,3 % pour atteindre 50,82 milliards de dollars. En raison de la baisse des prix de l’énergie, celles des matières premières comme le charbon et le pétrole brut ont diminué. Cependant, celles de biens d’équipement (+14,1 %) et des biens de consommation (+7,1 %) ont augmenté.En revanche, la balance des services a affiché un déficit de 2,21 milliards de dollars. Cependant, ce montant s’est réduit par rapport à février et à l’an dernier. En ce qui concerne le compte financier, les actifs nets ont grimpé de 7,82 milliards de dollars grâce à une hausse des investissements des sud-Coréens à l’étranger et ceux des étrangers en Corée du Sud.