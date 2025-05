La Corée du Nord et la Biélorussie discutent de la coopération en matière de machines

Photo : YONHAP News

Une délégation biélorusse est en visite en Corée du Nord depuis mardi, avec à sa tête le vice-Premier ministre, Iouri Chouleïko. Hier, à Pyongyang, les deux pays ont tenu la troisième réunion de leur comité mixte de coopération commerciale et économique.A en croire l’information relayée aujourd’hui par l’agence de presse nord-coréenne, la KCNA, les deux parties ont abordé une série de mesures de coopération mutuelle dans divers domaines, tels que l’agriculture, l’éducation, la fabrication de machines, la santé ou encore le commerce. Puis, ils ont signé un protocole d’accord en ce sens, dont la teneur concrète reste inconnue.Désormais, il est possible que Pyongyang et Minsk échangent des machines industrielles, en violation des sanctions internationales à l’encontre du régime de Kim Jong-un. La résolution 2397 du Conseil de sécurité de l’Onu interdit à tous les membres de l’organisation de lui fournir et de lui vendre.La Biélorussie est l’un des pays le plus proche de la Russie. Elle cherche à améliorer ses relations avec le Nord depuis que celui-ci et Moscou ont commencé à se rapprocher. En juillet 2024, son ministre des Affaires étrangères, Maxim Ryzhenkov, a fait un déplacement dans la capitale nord-coréenne et s’est entretenu avec son homologue Choe Son-hui.