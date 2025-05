Réunification : Séoul publie son livre blanc 2025

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a publié aujourd’hui la version 2025 de son livre blanc sur la réunification avec sa voisine du Nord. Un document faisant le point sur sa politique vis-à-vis de Pyongyang, sur celle de la réunification ou encore sur l’état actuel des relations intercoréennes.Le ministère de la Réunification y affirme qu’en 2024, Séoul est resté fidèle à ses principes en réagissant fermement à toute provocation du pays communiste. Il cite comme exemple la suspension totale de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018, conclu pendant une période de réchauffement des liens entre les deux parties.A noter que cette édition mentionne davantage le dialogue par rapport à la précédente. En effet, il y consacre un chapitre distinct, avec pour titre « Les efforts visant à relancer le dialogue intercoréen ». Tel n’était pas le cas l’an dernier. Il est notamment évoqué que, dans son allocution du 15 août 2024, jour anniversaire de la libération du pays, le chef de l’Etat d’alors, Yoon Suk Yeol, a proposé la création d’un dispositif consultatif du dialogue bilatéral. Et que le Sud a proposé une aide humanitaire au Nord à la suite des inondations auxquelles il faisait face.Le document témoigne également de la chute des échanges humains comme matériels entre les deux voisins. Selon les statistiques dévoilées, il n’y a eu aucune visite et aucun échange de marchandises depuis respectivement quatre et deux ans. De même, l’an dernier, Séoul a totalement suspendu son aide humanitaire aux habitants nord-coréens, entamée en 1995. Les canaux de communication bilatéraux restaient rompus et les membres d’une seule famille séparée par la guerre ont pu se retrouver au nord du 38e parallèle, pour la première fois en cinq ans.