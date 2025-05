Affaire Lee Jae-myung : les juges représentants décident d'une conférence extraordinaire

Photo : KBS News

Les juges représentants de tous les tribunaux du pays ont décidé de tenir une conférence extraordinaire. Une décision prise aujourd’hui face à la polémique autour de la neutralité politique des magistrats.Cette controverse a été relancée après que la Cour suprême a récemment renvoyé à la juridiction d’appel les accusations de fausses déclarations pesant sur Lee Jae-myung, candidat du Minjoo à la présidentielle. La plus haute juridiction a rendu ce verdict de manière exceptionnellement rapide en amont de l’échéance électorale.La conférence en question peut être convoquée, si plus d’un cinquième des juges représentants la réclament. Ceux-ci peuvent s’y exprimer sur l’administration judiciaire et l’indépendance des magistrats. La réunion a été décidée par un vote organisé hier et aujourd’hui sur les réseaux sociaux.