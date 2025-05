Nucléaire : le patron de KHNP assure que le contrat avec Prague reste sur les rails

Photo : YONHAP News

Le président de Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) a déclaré que la signature du contrat de construction de réacteurs nucléaires à la centrale de Dukovany, en République tchèque, n’était qu’une question de temps et qu’elle se ferait sans encombre.Hier, devant les journalistes à Prague, Whang Joo-ho a présenté ses excuses pour le retard de cette initiative alors qu’elle aurait pu offrir un peu d'espoir à la population sud-coréenne, après huit ans d'efforts. Avant d’indiquer que, compte tenu du calendrier de transition énergétique du pays de l’Europe de l’Est et de ses besoins nationaux, ce projet continuera d'avancer.Pour rappel, le 7 mai, KHNP et la société énergétique tchèque CEZ devaient signer ce contrat. Mais la cérémonie a été annulée par le tribunal régional de Brno à la suite de la demande d'injonction provisoire déposée par le groupe français EDF, qui était concurrent à l'appel d'offres. CEZ prévoit de déposer un recours pour la levée de cette mesure dès la semaine prochaine.Par ailleurs, Whang a précisé que, en cas d'obtention de l’accord, KHNP mènera une coopération avec l’entreprise américaine Westinghouse similaire à celle établie lors de la construction de la centrale nucléaire de Barakah aux Emirats arabes unis (EAU) en 2009.Lors de l’appel d’offres pour le projet tchèque, Westinghouse avait intenté un procès aux Etats-Unis, affirmant que la conception des réacteurs de KHNP reposait sur sa technologie de base. Les deux parties avaient finalement paraphé un accord confidentiel, s'engageant à collaborer sur le marché mondial du nucléaire.