Pyongyang aurait déjà livré des lance-roquettes géants à Moscou

Photo : YONHAP News

En plus des obusiers automoteurs de 170 mm et des lance-roquettes de 240 mm, Pyongyang aurait fourni à Moscou des lance-roquettes géants, appelés « KN-25 ». C’est ce qu’estime l’armée sud-coréenne.Un de ses responsables a évoqué le fait que Kim Jong-un a effectué trois déplacements liés au « KN-25 », ce mois-ci. Ces inspections auraient eu pour but de superviser la performance de ces armes.Selon le même responsable, le Kremlin souhaite plutôt recevoir des missiles de type « KN-23 », mais il serait plus facile pour la Corée du Nord de construire les « KN-25 ».L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a lui aussi estimé que le royaume ermite avait tiré, hier, une salve de missiles balistiques pour évaluer leur performance ou la sécurité de leur vol, avant de les exporter vers la Russie.Ce vendredi, le royaume ermite a confirmé avoir procédé à ces tests par le biais de son agence officielle, la KCNA. Le média d’Etat a annoncé que Kim III avait supervisé un exercice combiné d’artillerie à longue portée et de missiles balistiques. Les photos publiées le montrent en train d’observer les tirs avec des jumelles et d’inspecter des véhicules lanceurs de « KN-25 ».