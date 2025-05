Les experts proposent de repousser l’âge de la vieillesse à 70 ans

Photo : YONHAP News

En février dernier, le gouvernement a mis en place un groupe consultatif, composé d’associations de seniors et d’experts académiques, dédié à la question de l’âge de la vieillesse. Après six réunions, ses membres ont proposé de relever progressivement cet âge officiel de 65 à 70 ans.Selon eux, cela fait 44 ans que la loi sur le bien-être des personnes âgées a été promulguée, et depuis, la société a considérablement évolué. Il est alors nécessaire de réviser l'âge définissant la population âgée pour garantir un système de protection sociale durable et une meilleure coexistence entre les générations.Leur proposition est justifiée par l'augmentation de l'espérance de vie jusqu’à 83,5 ans, et par le fait que la condition physique des personnes âgées de 70 ans aujourd'hui est comparable à celle des 65 ans il y a dix ans. Ils suggèrent également de repousser l'âge pour bénéficier des avantages comme la gratuité du métro, ainsi que l'âge de cotisation et la perception du système de retraite.Cependant, les experts soulignent qu'il ne faut pas négliger le taux de pauvreté élevé chez les seniors et le manque de préparation pour la retraite. Afin d’éviter que ce changement entraîne une détérioration de leur qualité de vie, ils ont proposé l'allongement de la période d'activité professionnelle et une application plus souple des services de santé, entre autres.