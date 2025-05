Présidentielle : Kim Moon-soo rejette la fusion forcée

Photo : YONHAP News

Le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kim Moon-soo, a reproché à sa direction de forcer la fusion avec le candidat indépendant, Han Duck-soo. Ce matin, lors d’une assemblée générale de la formation conservatrice, il a affirmé qu’elle utilisait tous les moyens illégaux pour faire de l’ancien Premier ministre son nouveau candidat officiel. Une situation qu’il ne peut pas accepter.Selon Kim, si le parti s’était mobilisé pour sa campagne dès son élection, sa cote de popularité serait bien différente aujourd’hui. Avant d’ajouter qu’il avait déjà gagné contre son rival du Minjoo, Lee Jae-myung, dans plusieurs sondages et appelant les membres à lui faire confiance.Face à ces propos, le chef du comité d’urgence, Kwon Young-se, a exprimé sa déception, indiquant qu’un grand leader doit savoir renoncer à soi-même.Du côté du camp de Han, il a annoncé qu’il respecterait les résultats du sondage organisé par le PPP pour désigner un candidat unique, précisant qu'il a confié le mode de la coalition à ce dernier.Le mouvement conservateur a lancé hier un vote et un sondage auprès de ses membres et du grand public afin de déterminer leur préférence entre les deux prétendants. Cette procédure doit s’achever en fin de journée, mais la Commission électorale nationale (NEC) lui a fait savoir qu'il était interdit d'en publier les résultats car il s'agit d'une enquête interne du parti, non enregistré auprès des autorités compétentes.