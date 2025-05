Photo : YONHAP News

C’est un air d’été qui s’invite en Corée du Sud pour attaquer la seconde semaine de mai. Le ciel sera clair et dégagé sur l’ensemble du territoire toute la journée.Les températures de ce lundi connaîtront une grande amplitude de valeur avec une matinée fraîche et un après-midi chaud. Ce matin, il fait 11°C à Séoul et Gwangju, 12°C à Daejeon, Jeonju et Daegu ainsi que 15°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 24°C dans la capitale, 25°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 22°C à Busan ainsi que 26°C à Daegu, la maximale.