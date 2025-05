Présidentielle : sept candidats en lice

Photo : KBS News

A trois semaines de la présidentielle anticipée, sept prétendants ont déposé leur candidature à la Commission électorale nationale (NEC). Samedi, six se sont inscrits lors du premier jour des inscritpions, dont Lee Jae-myung du Minjoo, la première formation de l'Assemblée nationale, Lee Jun-seok du Nouveau parti de la réforme ou encore Kwon Young-kuk du Parti démocrate travailliste. De son côté, Kim Moon-soo du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a déposé sa candidature hier.La NEC a rendu publiques les informations financières, fiscales et militaires des prétendants. Lee Jae-myung a déclaré environ 3 milliards de wons de richesse, soit un peu moins de 2 millions d'euros, alors que Kim Moon-soo a fait état d’1 milliard de wons (670 000 euros). Quant au casier judiciaire, les deux hommes ont été condamnés chacun trois fois. Kwon a eu quatre condamnations et un candidat a été condamné dix-sept fois.En ce qui concerne le service militaire, Lee et Kim ont été classés tous deux au « travail en temps de guerre », autrement dit ils ont été exemptés, en raison des séquelles des maladies qu'ils avaient eues.Concernant le bulletin de vote, le candidat du parti de centre-gauche figurera en premier, suivi de celui de la formation conservatrice. Lee Jun-seok aura le numéro 4. Les numéros sont attribués en fonction du nombre d'élus au Parlement de la formation à laquelle appartient chaque candidat. Le numéro 3 n’a pas été attribué puisque le Parti de la reconstruction de la Corée, la troisième formation, n'a pas présenté son candidat.Pour les candidats indépendants, qui n'appartiennent à aucun parti, la numérotation est fixée par tirage au sort.