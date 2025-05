Présidentielle : début de la campagne officielle

Photo : KBS News

A 22 jours de l'élection présidentielle, la campagne officielle commence aujourd’hui. La Commission électorale nationale (NEC) a annoncé que, à la suite des inscriptions des 10 et 11 mai, sept candidats ont été enregistrés. Parmi eux, Lee Jae-myung du Minjoo, Kim Moon-soo du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Lee Jun-seok du Nouveau parti de la réforme, et Kwon Young-kuk du Parti démocrate travailliste.Les candidats lancent leur campagne dans des lieux symboliques pour attirer l’attention des électeurs. Le candidat de la première formation de l'Assemblée nationale entame la sienne sur la place Gwanghwamun, un site important où se sont tenues des manifestations pour la destitution de l’ex-président Yoon Suk Yeol. Il prévoit ensuite de visiter des villes comme Pangyo, Dongtan, et Daejeon, en mettant l’accent sur le développement des semi-conducteurs et des technologies.L’ancien ministre du Travail doit se rendre au marché de Garak à Séoul puis au cimetière national de Daejeon avant de descendre à Yeongnam, dans le sud-ouest. Lee Jun-seok, lui, a lancé sa campagne au complexe industriel national de Yeosu.Le vote des ressortissants étrangers se tiendra du 20 au 25 mai, suivi du vote anticipé les 29 et 30 mai. Le jour du scrutin principal, le 3 juin, les bureaux de vote seront ouverts de 6 h à 20 h.