Exportations : baisse de 23,8 % du 1er au 10 mai

Photo : YONHAP News

Selon les chiffres publiés ce matin par le Service des douanes, les exportations sud-coréennes des dix premiers jours de mai s’élèvent à 12,8 milliards de dollars, en baisse de 23,8 % sur un an. Cette chute est principalement due à la réduction des jours ouvrables et aux politiques tarifaires américaines.Les expéditions vers les Etats-Unis ont reculé de 6,8 % en avril en raison des droits de douane, mettant fin à trois mois consécutifs de hausse. Entre le 1er et le 10 mai, cette tendance s'est intensifiée, avec une baisse de 30,4 %. Les exportations vers la Chine (-20,1 %), le Vietnam (-14,5 %) et l'Union européenne (-38,1 %) ont également chuté. Les trois principaux pays exportateurs, à savoir la Chine, les USA, et le Vietnam, représentaient 48,7 % des ventes de la Corée du Sud à l’étranger.Les exportations de semi-conducteurs ont augmenté de 14 %, tandis que celles des voitures particulières (-23,2 %), des produits pétroliers (-36,2 %) et des navires (-8,7 %) ont diminué.Sur la même période, les importations ont atteint 14,6 milliards de dollars, soit une baisse de 15,9 % par rapport à l’année précédente. Les importations de matériel de fabrication de semi-conducteurs (+10,6 %) et de voitures particulières (+22,1 %) ont progressé, tandis que celles de pétrole brut (-6,1 %) et de semi-conducteurs (-8,2 %) ont baissé. Les importations d’énergie ont reculé de 13,7 %. En conséquence, le solde commercial a affiché un déficit de 1,7 milliard de dollars.