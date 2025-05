Soldats nord-coréens en Russie : Moscou exhibe son amitié avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Russie a rendu publiques des images de soldats nord-coréens envoyés dans son pays et a étalé son amitié avec le régime de Kim Jong-un. Des images d'autant plus intéressantes que Pyongyang et Moscou avaient nié jusqu'à récemment l'existence de ces militaires, venus pour se battre aux côtés des forces russes.A en croire le Wall Street Journal, une chaîne de télévision publique russe a montré des militaires nord-coréens, stationnés à Koursk, qui chantaient « Katioucha », une chanson traditionnelle russe soviétique. Elle a cité un soldat russe, qui annonçait que, bien costauds, ses confrères nord-coréens étaient de bons tireurs d'élite et apprenaient vite sa langue.Toujours d'après le quotidien américain, la Russie leur a offert des aliments coréens dont la sauce de soja et du tofu. Un nord-Coréen a répondu à la chaîne russe qu'il regardait des films locaux sur son smartphone lors des temps de repos.De son côté, l'agence de presse officielle du royaume ermite, la KCNA, a cité Alexandre Machegora, ambassadeur russe à Pyongyang, qui déclarait qu'un monument serait construit dans un village situé à Koursk. Le site sera rebaptisé pour commémorer l'envoi des soldats nord-coréens.Les experts estiment que les descriptions positives des hommes de Kim III par les Russes seraient manipulées. Selon Chris Monday, spécialiste de la Russie et professeur à l'université Dongseo à Busan, il s’agit d’une propagande réalisée dans le but de faire croire que les deux pays sont reliés comme « frères de guerre » par une alliance guerrière.