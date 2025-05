Présidentielle : Kim Moon-soo présente ses dix engagements électoraux

Photo : YONHAP News

Kim Moon-soo, le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a présenté ses dix promesses électorales.La création d'emplois et d’un environnement favorable aux entreprises est sa priorité. Une triple réforme du capital, de la technologie et de la main d'œuvre est envisagée afin de surmonter la crise économique engendrée notamment par la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.L’ancien ministre du Travail s'est engagé à investir massivement dans le développement de l'industrie de l'IA. Il a également présenté une série de mesures pour augmenter la natalité, telles que l'allocation logement durant trois ans par enfant et la construction annuelle de cent mille nouvelles résidences pour les jeunes. L’amélioration du niveau de vie de la classe moyenne et la création d’un écosystème durable pour les activités des petits commerçants sont également dans son programme.Enfin, Kim s’est engagé à consolider la sécurité nationale contre les menaces nucléaires nord-coréennes. Plus précisément, il a suggéré de renforcer la dissuasion nucléaire Séoul-Washington et le partage du bouclier nucléaire avec l'Otan, entre autres. Le développement des sous-marins à propulsion nucléaire ainsi que la hausse des revenus des militaires sont eux aussi évoqués.