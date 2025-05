Procès pénal de Yoon : première apparition devant la presse, sans déclaration

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a assisté ce matin à la troisième audience de son procès pénal pour insurrection. Contrairement aux précédentes audiences, l’accès au parking souterrain du tribunal du district central de Séoul a été interdit à son véhicule. Il a donc dû marcher jusqu'à l'entrée du bâtiment, où les journalistes lui ont posé des questions. Cependant, Yoon est directement entré dans la salle d’audience avec ses gardes du corps, sans répondre.Pour rappel, le Parquet a inculpé l'ex-président destitué au début du mois, pour abus de pouvoir et obstruction à l'exercice des droits. Le tribunal a décidé de fusionner les audiences concernant les accusations d'insurrection et d'abus de pouvoir, estimant que les faits sont similaires.Aujourd'hui, le ministère public a demandé l’audition des témoins, Park Jeong-hwan, chef d'état-major du Commandement des forces spéciales de l'Armée de terre, et Oh Sang-bae, adjoint au Commandement de la défense de la capitale.