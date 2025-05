Présidentielle : le gouvernement promet des sanctions sévères contre les infractions

Photo : KBS News

Ce lundi, le gouvernement sud-coréen a publié une déclaration appelant à des élections présidentielles équitables et transparentes. Dans un message conjoint, le ministre de la Justice et le ministre par intérim de l’Intérieur et de la Sécurité ont affirmé que leurs ministères respectifs mettraient tout en œuvre pour garantir un scrutin plus juste et plus transparent que jamais, dans un contexte particulier d’une élection organisée à la suite d’une vacance présidentielle.Park Sung-jae et Ko Ki-dong ont souligné que toute infraction susceptible de nuire à l’équité du vote, de même que toute atteinte au devoir de neutralité des fonctionnaires, ferait l’objet de sanctions strictes, conformément à la loi et aux principes de justice.Les autorités ont précisé qu’elles surveilleraient de près les violations liées aux règles encadrant les sondages d’opinion, la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, les actes de violence électorale, ainsi que toute infraction survenant au cours du processus électoral, dans le cadre d’une politique de tolérance zéro.Enfin, l’exécutif a annoncé un renforcement des contrôles pour s’assurer que les agents publics respectent strictement leur obligation de neutralité. Toute implication dans la campagne fera l’objet de mesures disciplinaires fermes.