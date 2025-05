Le nucléaire devient la première source d’électricité en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

En 2024, pour la première fois, l’énergie nucléaire a dépassé le charbon pour devenir la principale source de production d’électricité en Corée du Sud. Selon un rapport publié hier par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie, la production totale d’électricité a atteint 595,6 TWh, en hausse de 1,3 % sur un an. L’énergie nucléaire en représentait 31,7 % avec 188,8 TWh.Le gaz et le charbon se sont partagé la deuxième place avec respectivement 167,2 TWh (28,1 %). Le charbon, qui occupait la première place depuis 2007, a été dépassé en raison de l'expansion de la politique environnementale et de l'augmentation de l'utilisation du nucléaire.La production d’énergies renouvelables a progressé de 11,7 % par rapport à l’année précédente, atteignant 63,2 TWh, soit 10,6 % de la production totale. C’est la première fois que leur part dépasse les 10 %. Le ministère a précisé que cette hausse s’explique par l’extension des installations photovoltaïques, l’amélioration des conditions de production et la relance des investissements dans le secteur.